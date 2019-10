In ginocchio, al tramonto sul mare: così "Edo" Mapelli Mozzi ha chiesto la mano di Beatrice di York a Positano

Italians do it better. Recita così un famoso adagio che esalta le qualità degli italiani, utilizzato pressoché in ogni ambito. Tuttavia, a leggere come Edoardo Mapelli Mozzi ha chiesto la mano della sua fidanzata, la principessa Beatrice di York, non si può che essere d'accordo.

La coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale solo pochi giorni fa, a meno di 12 mesi da quando hanno iniziato la frequentazione. Un percorso lampo, il loro, se si considerano i tempi di “incubazione” delle relazioni all'interno della famiglia reale. William e Kate sono stati insieme 8 anni prima di annunciare ufficialmente il fidanzamento ed Eugenie di Yok, sorella di Beatrice, ne ha attesi 7. In realtà, Beatrice ed Edo, così come lo chiamano gli amici, si conoscono da tantissimi anni ma solo al matrimonio di Eugenie è scattatato il colpo di fulmine.

Edoardo Mapelli Mozzi è un ricchissimo imprenditore di origini italiane, nato e cresciuto nel Regno Unito. Il padre è il conte Alessandro Mapelli Mozzi, ex campione di sci olimpico. Il rampante Edoardo ha fondato la sua società di real estate nel 2007 e si occupa di vendere case di lusso ai milionari. Ha già un bambino, che adesso ha due anni, e questo infrangerà un altro tabù nella famiglia reale. Infatti, Beatrice di York sarà il primo membro a sposare una persona che ha già figli da precedenti relazioni. Dopo la divorziata Meghan Markle, quindi, Elisabetta II dovrà chiudere un altro occhio per il bene della sua amata nipote.

Sebbene Edoardo Mapelli Mozzi sia nato e cresciuto nel Regno Unito, il sangue italiano scorre nelle sue vene e così non ha rinunciato a fare la proposta di nozze alla sua amata nel Belpaese, in una location da Mille e una notte già scelta anche da Meghan Markle e dal principe Harry per una vacanza. L'Italia, d'altronde, si presta a far da cornice agli eventi più importanti e lo sanno bene le teste coronate e i volti di Hollywood. Edoardo Mapelli Mozzi ha scelto uno degli hotel più suggestivi della Costiera Amalfitana, la cui terrazza regala una vista mozzafiato sul mare, per chiedere in mogie la principessa Beatrice di York.

Una fonte interna dell'hotel di Positano, che per ovvie ragioni ha scelto di restare anonima, ha raccontato al Daily Mail in che modo Edo si è proposto a Beatrice. Pare che l'imprenditore si sia inginocchiato sulla terrazza al tramonto per chiedere la mano della principessa, estraendo dalla tasca la preziosa scatoletta con l'anello da 100 mila dollari.