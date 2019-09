Nuovo Royal Wedding in arrivo, ​Beatrice di York si sposa

Dopo i rumors degli scorsi giorni, la notizia ufficiale è finalmente giunta: Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi si sono fidanzati ufficialmente. In un'epoca dove i social sono il primo mezzo di comunicazione, l'annuncio è stato dato su Instagram dai genitori della principessa, Andrea di York e Sarah Ferguson: " Il duca e la duchessa di York sono felici di annunciare il fidanzamento della principessa Beatrice con il signor Edoardo Mapelli Mozzi. Le nozze saranno celebrate nel 2020 ″.

La futura sposa, attraverso l'account Instagram della sorella Eugenie, ha dichiarato tutta la sua felicità per il fidanzamento: " Siamo estremamente felici di poter condividere la notizia del nostro fidanzamento. Siamo entrambi entusiasti di intraprendere questa avventura di vita insieme e non vediamo l'ora di sposarci. Condividiamo tanti interessi e valori simili e sappiamo che questo ci costituirà in grande forza per gli anni a venire, pieni di amore e felicità ".

Così, alla fine, anche l'ultima delle nipoti della regina Elisabetta avrà il suo Royal Wedding. Sarah Ferguson e la sorella minore, Eugenie di York, hanno pubblicato sui propri profili Instagram le foto ufficiali del fidanzamento scattate, a quanto pare, proprio da Eugenia. In primo piano, brillante e decisamente ingombrante, l'anello di fidanzamento che l'immobiliarista italiano Edorardo Mapelli Mozzi ha disegnato insieme designer britannico Shaun Leane.

La proposta di matrimonio, giunta a quasi due anni dal primo incontro, secondo i giornali britannici sarebbe arrivata pochi mesi fa, quando Beatrice di York, 31 anni, e Mapelli, 35 anni, si trovavano in vacanza in Italia. Poco importa se l'imprenditore 35enne, noto a Londra per la vendita di case di lusso, avesse già un figlio di due anni, Wolfie, avuto dalla precedente fidanzata Dara Huang che ha lasciato appena ha conosciuto Beatrice. Edoardo Mapelli Mozzi è stato accolto a braccia aperte dai Duchi di York sin da subito.

Le voci che vedevano Beatrice di York prossima all'altare si rincorrevano da giorni, ma l'ufficialità mancava. La visita alla nonna, la regina Elisabetta, compiuta la scorsa settimana da tutta la famiglia aveva scatenato i bookmakers. In realtà, Beatrice di York non ha dovuto chiedere il permesso di sposarsi a Sua Maestà, visto che è nona in linea di successione. Sempre secondo la stampa inglese, Edoardo Mapelli Mozzi si sarebbe già trasferito nell'appartamento della fidanzata a St. James Palace mentre la mamma della sposa, entusiasta delle nozze, sembra volere un matrimonio italiano per figlia e genero. Sarah Ferguson sembra abbia già visitato diverse ville e palazzi per la cerimonia nuziale in Italia e in particolare a Siena.