Giordana e i disturbi prima di Amici, parla la madre: "Alternava anoressia e bulimia"

Reduce dalla sua partecipazione ad "Amici di Maria De Filippi", Giordana Angi è tornata al centro dell'attenzione mediatica e non solo per la sua musica. La cantante dalle origini italo-francesi ha in più occasioni palesato, al talent-show in cui si è classificata seconda, di aver ad oggi sofferto molto per via della separazione dei suoi genitori.

E in un'intervista concessa al rotocalco "Di più tv", la madre dell'artista ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. La donna, infatti, ha rivelato che la figlia ha sofferto di disturbi alimentari.

La confessione della madre di Giordana Angi

“Alternava anoressia e bulimia- ha confidato la madre dell'ex pupilla di Maria De Filippi-. C’erano periodi in cui smetteva di mangiare e perdeva molti chili e altri in cui si ingozzava sino a stare male. Io cercavo di aiutarla in tutti i modi. L’ho portata da uno psicologo, la stimolavo a uscire, a fare sport. Ma non è servito a molto: per due anni Giordana è stata malissimo. Poi, a poco a poco, ha trovato la forza per risollevarsi”.

La donna che ha messo al mondo la Angi ha inoltre rivelato che la recente collaborazione musicale avvenuta con il cantautore Tiziano Ferro ha permesso a Giordana di ritrovare fiducia in se stessa. L'ex allieva di Amici e cantautrice ha co-scritto il nuovo singolo di Ferro, dal titolo "Buona (cattiva) sorte".

