Giorgia Gabriele ha partorito: è nato Matteo

Giorgia Gabriele ha partorito. La storica ex fidanzata di Gianluca Vacchi ha dato alla luce il suo primo figlio ieri, martedì 30 luglio 2019. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram, pubblicando una storia del piccolo Matteo nella culletta dell'ospedale in cui è nato.

Dopo la lunga storia d'amore con Gianluca Vacchi vissuta con grande intensità sui social, Giorgia Gabriele si è legata ad Andrea Grilli, affascinante manager nel mondo della moda. Da quando frequenta Andrea Grilli, Giorgia Grabriele ha notevolmente ridotto la sua presenza sui social ma, soprattutto, ha assunto un profilo molto più basso rispetto a quando frequentava il ricchissimo DJ.

Sono finiti i tempi dei balletti trash su Instagram nelle ville extralusso di Vacchi per la Gabriele ma è iniziato un nuovo capitolo della sua vita accanto ad Andrea Grilli, che oggi si arricchisce con la presenza del loro primo figlio. Giorgia Gabriele ha vissuto la gravidanza condividendo eleganti immagini sui social, dove si è spesso mostrata anche completamente senza veli con il pancione in bella vista. L'ultimo scatto l'ha condiviso nemmeno una settimana prima del parto, un bianco e nero artistico che ha fatto il pieno di like e commenti per la sua delicatezza. Mai volgare o eccessiva, Giorgia Gabriele sembra aver trovato la sua dimensione ideale accanto ad Andrea Grilli.

Nonostante la passione social della Gabriele, che per lo più utilizza Instagram per lavoro, i due non amano condividere immagini di coppia. L'uomo sembra essere molto schivo a tal proposito e anche il suo profilo Instagram ne è una dimostrazione. Grilli ha condiviso pochissime informazioni di sé e sono ancora meno le foto che l'uomo pubblica, condivisioni sporadiche che raramente lo vedono assieme a Giorgia Gabriele. Per loro adesso è iniziata una nuova fase della vita, ancora più affascinante e colma di gioie e soddisfazioni e in tanti si chiedono se Gianluca Vacchi si sia congratulato con la sua ex per il lieto evento.