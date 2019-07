Giorgia Gabriele nuda con il pancione su Instagram

Manca ormai poco al parto e Giorgia Gabriele ha voluto condividere con i suoi milioni di follower uno scatto artistico per ricordare il momento. L'ex compagna di Gianluca Vacchi, oggi stilista di grande successo, è da tempo fidanzata con l'imprenditore Andrea Grilli. La storia con Gianluca Vacchi è durata diversi anni, tanto che sembrava che i due fossero destinati all'altare. Il finale è stato diverso ma dopo qualche mese Giorgia ha ritrovato l'amore tra le braccia di Andrea, con cui oggi sta costruendo una famiglia.

La foto artistica ritrae Giorgia Gabriele completamente nuda, di profilo. La ragazza indossa solo un ricco collier coordinato con dei bracciali. Con una mano copre il basso ventre e con l'altra i seni mentre guarda dritta in camera. “ Quasi pronta per lui ”, si legge nella didascalia della foto, una frase molto semplice ma significativa che sottolinea l'attesa per il nuovo arrivo.

Il fiocco sarà azzurro per Giorgia Gabriele e il suo compagno, che dopo qualche giorno di vacanza adesso si trovano a Milano. Vacanze rimandate per la coppia, che probabilmente preferisce restare nel capoluogo meneghino ad attendere la nascita del bambino per non rischiare di essere impreparati se dovesse decidere di nascere con un po' d'anticipo. Avranno tutto il tempo per godersi le spiagge paradisiache e i viaggi da sogno quando il figlio sarà nato, per vivere l'esperienza delle vacanze in famiglia, forse più movimentate ma molto più ricche.