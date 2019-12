Giorgia Palmas e Filippo Magnini pronti alle nozze, la foto social fa impazzire il web

Se i "sogni son desideri" allora la foto social, che ritrae Giorgia Palmas e Filippo Magnini in abiti nuziali, la dice lunga su quanto potrebbe succedere nel giro di poco tempo. Dopo l'ultimo post social pubblicato dall'ex velina e dal campione di nuoto sembra ormai scontato che presto i due potrebbero sposarsi. Un sogno, o meglio un desiderio, che potrebbe avverarsi e che i fan della coppia chiedono a gran voce.

La coppia si trovava nel Parco Naturale dell'Adamello Brenta per un impegno di lavoro e, nelle scorse, ore ha condiviso con i propri follower alcune foto che parlano da sole. Giorgia Palmas e Magnini posano in abiti eleganti sotto un gigantesco albero di Natale illuminato. Lui in completo scuro, lei in abito lungo bianco, proprio come una sposa. " I sogni son desideri di felicità" , scrive il nuotatore sulla sua pagina Instagram, pubblicando la splendida fotografia. Nello scatto la coppia sembra posare per una foto di matrimonio, ma i follower non si sono lasciati ingannare. Nonostante qualcuno abbia creduto che i due si fossero davvero sposati, la maggior parte dei fan ha capito, ma ha anche stuzzicato il nuotatore con commenti sibillini: " Bellissima coppia....a quando il matrimonio? ", " Manca solo l’anello ", " E allora?? Ci sposiamo o no?? ", " State facendo le prove??? ". Non è mancato neppure il commento della bella Giorgia Palmas che ha scritto, tra i primi messaggi, un appassionato "Amore mio" con tanto di cuoricini.