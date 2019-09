Giorgia Palmas è esplosiva in bikini

L’estate è agli sgoccioli ma sono ancora molte le celebrità che ancora si godono il mare e la bella stagione. Giorgia Palmas è una di queste. Oltre a godersi il relax sulla spiaggia, la compagna di Filippo Magnini, si fa spesso fotografare in abiti succinti e provocanti per la gioia immensa dei suoi fan.

L’ultima foto postata da Giorgia è da togliere il fiato. Lei è in riva al mare e indossa un bikini che mette in risalto le sue curve, in particolare il lato B scolpito alla perfezione. “...e dire che una volta le foto erano solo in bianco e nero” , ha scritto la Palmas a didascalia di quello scatto pazzesco. In effetti, la tonalità vintage della foto rende l’immagine ancor più sensuale, oltre che vagamente misteriosa e nostalgica.

Il profilo di Giorgia è stato sommerso di commenti di approvazione. “Comunque è da sempre il lato B più bello della Tv italiana” , ha scritto un fan. Un altro ha specificato: “Il lato B più bello d’Italia” . “Questa foto la stampo e mi faccio un bel poster a casa. Ma cosa ne sanno le 20enni!” , si legge ancora. Infine, un fan molto romantico ha commentato: “Anche senza colori la tua bellezza illumina la foto” . E ancora: “Che dire! Chiappe olimpiche. The Queen” .

Il merito di averla immortalata in tutta la sua bellezza va a un fotografo d’eccezione, niente di meno che lo stesso Filippo Magnini. I due ormai sono una coppia consolidata e il loro amore è sempre più grande. Di recente, infatti, l’ex nuotatore della Nazionale Italiana ha postato uno scatto su Instagram scrivendo: “My love” . Lei, in men che non si dica, ha replicato: “Amore mio grande” . La showgirl cagliaritana e il campione si sono conosciuti ormai quasi due anni fa a Milano per poi decidere di vivere insieme nel capoluogo lombardo ed è stato proprio grazie a questo inaspettato incontro che Giorgia Palmas ha ritrovato il sorriso e la felicità.

