Giorgia Venturini diffida Taylor Mega, lei replica. Volano insulti

Sembra destinato a non avere una fine imminente l'affair che ruota attorno a Taylor Mega. Dopo la denuncia da parte del fotografo Alan Fiordelmondo per le dichiarazioni dell'influencer durante una diretta Instagram è arrivata anche la diffida da parte di Giorgia Venturini.

Le due si sono affrontate durante l'ultima puntata di Live – Non è la d'Urso andata in onda la scorsa domenica 13. Fino a qualche settimane fa le due sembrava fossero amiche. Si sono conosciute durante la partecipazione all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, dove era nato un bel rapporto. Durante un'intervista rilasciata qualche tempo fa, però, l'opinionista di Tiki Taka ha svelato che durante il reality la bella Taylor le avrebbe proposto un fidanzamento fittizio per finire sui giornali.

Questa versione è stata fermamente smentita da Taylor Mega ma, a supporto di Giorgia Venturini, durante la puntata di Pomeriggio5 di ieri, giovedì 17 ottobre, è intervenuta Sarah Altobello. La “sosia” di Melania Trump era una concorrente di quella stessa edizione e ha confermato le parole della Venturini.

Nel salotto di Barbara d'Urso è intervenuta anche Giorgia Venturini, in collegamento video, che ha spiegato i motivi per i quali è giunta alla diffida nei confronti di Taylor Mega: “ Domenica ho detto quello che dovevo dire sulla signora Todesco in diretta e abbiamo sentito che ha fatto affermazioni che hanno un rilievo penale. Anche dopo la diretta, lei sui suoi social si è esposta contro di me in maniera molto pesante. ” La Venturini, quindi, ha spiegato di aver avuto per questo motivo un confronto con i suoi legali, giungendo alla conclusione di una diffida nei confronti dell'influencer.