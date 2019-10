Giorgia Venturini svela: "Taylor Mega si voleva fidanzare con me all'Isola"

Ogni giorno, si aggiungono nuovi intrighi e nuovi personaggi a quella che ormai è diventata quasi una social-ficton. La trama dell'intreccio tra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo finora si era basata su quello che sembrava essere a tutti gli effetti un triangolo ma, come nei migliori racconti, ecco spuntare anche un personaggio a sorpresa: Giorgia Venturini.

Lei è un' ex naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi e oggi protagonista femminile di Tiki Taka al fianco di Wanda Nara. E in questi giorni è in edicola con una lunga intervista sul settimanale Diva e Donna. Al giornalista racconta un retroscena inedito, riguardante proprio la sua partecipazione e quella di Taylor Mega all'Isola dei Famosi. “ A telecamere spente mi ha fatto delle avance, mi ha detto: ‘Fidanziamoci così facciamo scandalo.’ Le ho risposto di no perché ho altri gusti, e poi non è il mio stile ”, ha detto Giorgia Venturini. Le sue parole, anche se indirettamente, supportano la tesi di quelli che non credono alla veridicità del rapporto tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo.

Più di un dubbio è stato sollevato da più di un persona circa il reale coinvolgimento sentimentale delle due ragazze, che secondo molti starebbero solo cercando visibilità. Gli attacchi più forti sono arrivati da Alan Fiordelmondo, paparazzo che sta portando avanti la sua personalissima ricerca della verità, e da Veronica Satti, che si è scagliata contro la Mega dopo la puntata di Live – Non è la d'Urso.