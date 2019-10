Giorgio Panariello si scusa per la battuta sul seno di Anastacia. Ma il mea culpa non convince

Alla fine Panariello si è scusato con un videomessaggio postato sul suo profilo Instagram. Lo ha fatto per una battuta che non è davvero piaciuta sia al web che hai telespettatori di “Tale e Quale Show”.Venerdì, durante la puntata, commentando l’esibizione di Tiziana Rivale che interpretava la cantante Anastacia, ha chiesto se il seno fosse il suo. “ Solo sulla faccia ho le protesi ”, ha risposto la Rivale. “ Allora sei perfetta, anche Anastacia mi sembra sia messa bene ”, non pensando minimamente al fatto che la cantante è stata operata due volte per un tumore al seno.“È una gaffe imperdonabile - si è scusato nel video Panariello - devo riconoscerlo, sapevo perfettamente del problema che aveva avuto Anastacia, ma in quel momento l’ho completamente dimenticato ”.

Ma il web non ha creduto a questo pentimento nonostante alla fine del video Panariello abbia chiesto scusa a tutte le donne dicendosi molto dispiaciuto. C’è però chi lo ha anche perdonato dicendo che si capiva perfettamente che fosse una battuta e nonostante tutto anche molti colleghi sono accorsi in suo aiuto.

“ Le tue scuse dimostrano l’uomo che sei e la tua eleganza e la tua bontà ”, gli scrive Laura Pausini, “ Fai un lavoro non facile, in cui il tranello e la gaffe sono sempre dietro l’angolo. Riconoscere il tuo errore dimostra la bella persona che sei ”, gli dice Edoardo Stoppa. Brignano sotto il post commenta: “ Nessuno più di me ti può capire amico mio! Credo che la tua battuta “discutibile” sia una svista perdonabilissima; sei una persona sensibile e rispettosa e credo che le persone lo sappiano. Cosi come hanno colto senza dubbio la tua buona fede. Dopo queste scuse, poi, come direbbe la Goggi: chapeau, amico ”.

E anche Tiziana Rivale invitata oggi a “Storie Italiane” lo ha difeso dicendo che la battuta era rivolta al suo di seno, non a quello di Anastacia. Insomma, al momento tutto bene ciò che finisce bene, ma di sicuro da ora in poi Panariello starerà molto più attento alle battute che farà.