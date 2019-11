Giorgio Tirabassi non è più in pericolo di vita: l'attore ha già fatto le prime telefonate

Giorgio Tirabassi non è in pericolo di vita dopo l'infarto che l'ha colto improvvisamente ieri in Abruzzo. Tanta paura per uno degli attori italiani più amati, che dopo il malore è stato trasportato ad Avezzano dove è stato operato d'urgenza.

L'attore si trovava a Civitella Alfedena, piccolo comune nei pressi de L'Aquila, dove doveva presentare il suo primo film da regista. A pochi minuti dall'evento si è sentito improvvisamente male ed è stato immediatamente soccorso dai medici in sala, prima di essere portato nel più vicino ospedale della zona dove, nella notte, è stato sottoposto a una angioplastica che gli ha salvato la vita. I medici hanno provveduto ad applicare lo stent per liberare la coronaria ostruita e adesso lo tengono sotto costante controllo per verificare il decorso operatorio. Fonti mediche riferiscono che l'attore e regista si trova in questo momento in condizioni stabili e che non è più in pericolo di vita. Un grande spavento per lui, per tutti i presenti in sala e per i tantissimi fan di Giorgio Tirabassi, che hanno trattenuto il respiro un'intera notte in attesa di questa notizia.

Il peggio sembra essere passato per l'amato Commissario Ardenzi, uno dei personaggi che l'ha fatto maggiormente apprezzare dal pubblico. Ora l'attore dovrà rispettare un periodo di riposo e tranquillità ma si è già premurato di rassicurare tutti. Repubblica riferisce che in queste ore l'attore abbia già effettuato alcune chiamate per rasserenare chi si è preoccupato per lui e si è voluto anche scusare con il pubblico che ieri nel tardo pomeriggio è accorso a Civitella Alfedena per incontrarlo. In questo paese di 300 anime, a 1.100 metri di altitudine, il cuore di Giorgio Tirabassi ha fatto i capricci ma per fortuna grazie ai soccorsi tempestivi l'uomo è stato salvato e tra qualche tempo potrà tornare alla sua normale attività.