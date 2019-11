Giorgio Tirabassi resta in ospedale

Da diversi giorni si attendevano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Giorgio Tirabassi e oggi sono trapelate in rete alcune importanti indiscrezioni. Tra lo scorso 1° e il 2 novembre l'attore, oggi molto amato dai telespettatori soprattutto per il ruolo dell'ispettore capo Roberto Ardenzi, interpretato nella fiction Distretto di Polizia, è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica nel cuore della notte.

Giorgio Tirabassi era stato colto da un malessere improvviso mentre si trovava alla presentazione del film "Il grande salto", che segna il suo debutto da regista. La presentazione in questione si era tenuta a Civitella Alfedena, nell'Aquilano. Tirabassi, alla luce del suo malore rivelatosi poi un infarto, era stato portato urgentemente a Castel di Sangro e poi all'ospedale di Avezzano. E, nelle ultime ore, sono trapelati i primi aggiornamenti sulle attuali condizioni di salute di Tirabassi, che al momento sta bene, ma dovrà comunque restare in ospedale.

Giorgio Tirabassi, stando a quanto riportato nel contenuto del bollettino medico emesso dall'ospedale di Avezzano, sta meglio e dovrà sottoporsi a dei controlli, per poter garantire delle sue dimissioni dall'ospedale in totale sicurezza. “Il paziente mantiene condizioni di stabilità clinica ed emodinamica- si legge tra le prime righe nel bollettino diramato dal direttore sanitario dell’ospedale di Avezzano, Lora Cipollone, e pubblicato da AdnKronos-, si conferma il trend di recupero contrattile del miocardio del ventricolo sinistro interessato da infarto”.

Il bollettino medico delle condizioni di Giorgio Tirabassi

“Amici e conoscenti, voglio tranquillizzare tutti. Sto bene e in buone mani” , quest'ultimo è il messaggio che aveva riportato il profilo di Giorgio Tirabassi, in nome e per conto dell'attore, a corredo di post pubblicato su Facebook nella mattinata dello scorso 2 novembre, ovvero all'indomani del delicato intervento chirurgico, un'angioplastica coronarica, e alla conseguente applicazione di stent medicato al cuore, a cui si è dovuto sottoporre l'attore.

“Il paziente – fa sapere il bollettino medico dell'attore 59enne emerso in rete stamane– è attualmente ricoverato nel reparto di UTIC-Cardiologia ed Emodinamica a seguito di infarto miocardico della parete anteriore del ventricolo sinistro, già trattato in urgenza con angioplastica coronarica ed impianto di stent medicato nella tarda sera del 01/11/2019″. Tirabassi “è stato sottoposto stamane a controllo coronarografico della coronaria sinistra che ha dimostrato un buon risultato della recente angioplastica e di seguito ad angioplastica ed impianto di stent medicato su coronaria destra, ove, durante la fase diagnostica della procedura urgente del 01/11/2019, era stata rilevata lesione stenotica significativa non correlata all’infarto”.