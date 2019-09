Detto Fatto, Ciacci contro D'Ospina sui social

Non si è chiuso bene il rapporto tra Giovanni Ciacci e Detto Fatto. Lo stylist ha lasciato il factual di Rai2 condotto da Bianca Guaccero e il suo posto è stato preso da Guillermo Mariotto, stilista della maison Gattinoni e giurato storico di Ballando con le Stelle. Tra i due non corre buon sangue e questa scelta deve aver indispettito Ciacci.

Lo stylist ha infatti messo un like ad un tweet critico nei confronti del suo ex programma e della sua presentatrice. Il post dell’utente Alessio Gaudino, che commenta gli ascolti della nuova stagione della trasmissione, recita così: “ Dura 2 ore e 20. Ancora a dare la colpa al traino? Programma stravolto, con la Guaccero che canta e recita. Era già in calo da gennaio ”.

Il “cuoricino” posto da Ciacci a questa critica, segnalata dal giornalista di Dagospia e del Fatto Quotidiano Giuseppe Candela, ha scatenato Elisa D’Ospina.

La replica di Elisa D’Ospina a Giovanni Ciacci

“ Che poi – replica la modella curvy di Detto Fatto – ci vuole coraggio ad andare contro Bianca Guaccero. Ma davvero tanto coraggio! Senza contare tutto il resto… ”. Tanti fan di Detto Fatto hanno subito accusato Ciacci di parlare male del programma che gli ha dato popolarità.

La D’Ospina ha poi voluto ribadire la sua stima nei confronti della Guaccero in un cinguettio successivo, accompagnato da una foto della puntata del 18 settembre del programma, in cui le due appaiono sorridenti.

“ Lavorare con donne che stimi – scrive la modella – , con il sorriso, cercando di lasciare qualcosa a chi ci guarda. Questa foto racchiude il mood con cui affrontiamo la stagione televisiva lavorando sodo ma senza dimenticare che la tv è un mezzo di comunicazione importante ”.

Successivamente, lo stesso Gaudino, al quale si deve il commento che ha acceso la miccia, ha postato lo screenshot in cui “dimostra” che Giovanni Ciacci ha iniziato a seguirlo su Twitter.