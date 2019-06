Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto: "È giunto il momento che io prenda altre strade"

Giovanni Ciacci, dopo svariate stagioni, ha detto addio al programma Detto Fatto, in onda su Rai2. È stato lui stesso ad annunciarlo tramite un post su Instagram, comunicando la sua decisione ai tanti follower e appassionati che lo seguono con affetto.

Presente fin dall'inizio in qualità di tutor per i look, Giovanni Ciacci con la sua esuberanza e la sua tagliente ironia è riuscito a conquistare il pubblico da casa. Ha iniziato la sua carriera come costumista, lavorando dietro le quinte di tantissime produzioni televisive e vestendo grandissime dive dello spettacolo italiano. Dopo una vita trascorsa dall'altra parte delle telecamere ha deciso di provare l'avventura sotto la luce dei riflettori e il riscontro del pubblico è stato più che soddisfacente, tanto che Giovanni Ciacci è diventato uno dei volti più amati del programma. Per tanti anni è stato una certezza dello show pomeridiano di Rai2, prima in coppia con Caterina Balivo e successivamente con Bianca Guaccero, che nell'ultima edizione ha sostituito la conduttrice napoletana. È stato la costante invariata del rinnovamento del programma, che ha permesso al pubblico di non perdere familiarità con Detto Fatto nonostante il cambio del volto femminile principale. Nell'ultima stagione, Giovanni è diventato un volto familiare anche per il pubblico della tv commerciale, essendo spesso ospite in qualità di opinionista dei programmi di Canale5. Barbara d'Urso l'ha voluto come presenza fissa (o quasi) nel programma Live – Non è la d'Urso, in onda con grande successo nel mercoledì sera della rete ammiraglia del Biscione. Il rifiuto da parte della tv pubblica a una sua seconda partecipazione al programma Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, senza che finora sia stata data una motivazione a questa decisione, ha probabilmente influito sulla scelta di Giovanni Ciacci di lasciare Detto Fatto.

Con un post emozionale, il costumista ha comunicato la sua scelta al pubblico che ha imparato a conoscerlo in questi anni davanti alle telecamere: “ ... Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle... Sono stati anni bellissimi a detto fatto , ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade... ciao Dettofatto , ti ho voluto tanto bene. ” Sono stati molti i messaggi lasciati nei commenti da parte dei telespettatori del programma, che hanno espresso il loro dispiacere questa decisione.

Ancora non è chiaro quale sarà il futuro del costumista: secondo alcuni potrebbe definitivamente trasferirsi a Canale5 per diventare un volto fisso come opinionista delle trasmissioni della rete, secondo altri potrebbe decidere di tornare al suo primo amore dietro le quinte. Non è comunque da escludere che Giovanni Ciacci decida di intraprendere la carriera di conduttore in solitaria, visto che negli anni ha dimostrato una buona attitudine anche in questo ruolo.