Giovanni Conversano: "Tra me e Lory Del Santo non ci fu niente"

Barbara d’Urso ha ospitato a Pomeriggio Cinque Giovanni Conversano per fare chiarezza su ciò che accadde realmente tra lui e Lory Del Santo dieci anni fa, quando lei era legata a Rocco Pietrantonio e i due vennero paparazzati insieme a cena.

Giorni addietro, fu proprio la Del Santo ad accusare Conversano di averle teso una trappola invitandola a cena e chiamando i fotografi. Ai tempi, le loro foto insieme fecero scalpore e si iniziò a parlare di un flirt e di un tradimento ai danni di Pietrantonio, all'ora legato proprio a Lory. A distanza di qualche giorno dalle ultime dichiarazioni, è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne ad intervenire su Canale 5 per parlare di quanto accaduto rivelando la sua verità.

“ Lory era ed è una donna affascinante. Io la invitai a cena e abbiamo trascorso una serata piacevole – ha iniziato a raccontare Giovanni Conversano - . Poi, lei ad un certo punto ha iniziato a scappare, ma tra me e lei non c’è stato nulla ”. Incalzato da Rocco Pietrantonio, curioso di sapere se la paparazzata fosse stata organizzata o meno, l’ex tronista ha chiarito l’equivoco. “ Lei era famosa, io popolare, i fotografi seguivano lei, non me ”, ha risposto Conversano, ma a smentire le sue dichiarazioni ci ha pensato il fotografo Alan Fiordelmondo. “ Fu una serata romantica, c’è stato un bacio autentico e non è stato l’unico – ha fatto sapere il paparazzo - . Ci sono le foto e le foto parlano sempre chiaro. Finirono la serata insieme ”.

Barbara d'Urso, dunque, si è appellata alla Del Santo che, sicuramente davanti alla televisione nel pomeriggio di ieri, 23 ottobre, potrà intervenire per dire la sua sui fatti di dieci anni fa e sul gossip riguardante il flirt con Conversano che è tornato ad imperversare nelle ultime settimane.