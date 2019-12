Giovanni Galli e la morte del figlio: "Non so come abbiamo fatto ad andare avanti"

" Ho guardato mia moglie Anna e le ho detto di prepararci al peggio. Prima era scivolato con il motorino, poi era caduto e quando siamo arrivati all’ospedale di Bologna abbiamo trovato tutti i suoi compagni di squadra in lacrime e lì abbiamo capito tutto ". È lo struggente racconto fatto dall'ex calciatore Giovanni Galli a Vieni da Me. Nel salotto della trasmissione pomeridiana di Rai Uno, il portiere campione del mondo ha rivissuto i tragici momenti della morte del figlio Niccolò, nel 201, quando aveva solo 17 anni.

Giovanni Galli ha ripercorso quel doloroso periodo della sua vita e a Caterina Balivo a confessato di non sapere come si fa ad andare avanti dopo una perdita del genere: " Non chiedermelo, perché non lo so ". Ma di aver fatto leva su due cose per affrontare il doloro percorso di una vita senza un figlio: " L’amore che c’è sempre stato nella nostra famiglia e l’altra cosa che mi ha aiutato è la fede perché se così non fosse stato sarebbe stato molto duro e molto difficile. La consapevolezza che un giorno lo riabbraccerò è l’unica consolazione che ho in questo momento".