Giulia Cavaglià in Grecia dopo Manuel Galiano: ha baciato un altro ragazzo?

La storia tra Giulia Cavaglià e la sua scelta Manuel Galiano è finita alla velocità della luce, giusto in tempo per le vacanze. La ex tronista, tornata single, è partita alla volta di Paros, l’isola greca del Mar Egeo nota per il mare cristallino. Ma a quanto pare non sarebbe sola. Secondo il blog Isa e Chia, Giulia Cavaglià sarebbe in compagnia di un ragazzo torinese.

“ Ho avvistato Giulia Cavaglià in un locale a Paros che si baciava con un ragazzo (sembrerebbe lo stesso apparso nelle sue storie). Vi racconto meglio ”, ha raccontato a Isa e Chia la “talpa”. La ragazza, anche lei in vacanza con un gruppo di amiche, avrebbe conosciuto il nuovo flirt della ex tronista e si sarebbero dati appuntamento in una discoteca dell’isola. Il giorno dopo il ragazzo si sarebbe presentato in compagnia di Giulia Cavaglià. “ Sono stati insieme tutta la sera a baciarsi appassionatamente sui divanetti, degli approcci molto fisici diciamo, ma poi lei l’ha mollato lì ”, ha continuato la fonte.

Diverse fan hanno provato a fotografare la ex tronista in dolce compagnia, ma Giulia Cavaglià pare non abbia affatto gradito la violazione della sua privacy: “ Abbiamo conosciuto anche un’altra ragazza che ha provato a farle una foto, ma Giulia si è arrabbiata tantissimo e gliel’ha fatta eliminare. A quanto pare non voleva farsi vedere con questo ragazzo !”.

Il gossip non è stato ancora confermato dalla diretta interessata e non sappiamo se questo ragazzo sia un flirt estivo o qualcosa di più serio. In un’intervista rilasciata per Witty Tv, Manuel Galiano aveva raccontato che Giulia Cavaglià prima di rompere era molto fredda e distaccata. L’ex corteggiatore crede che la tronista abbia in realtà una nuova relazione. Questo avvistamento sembra confermare i suoi presentimenti.