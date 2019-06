Giulia Cavaglià: “Ho presentato Manuel ai miei genitori”

La relazione tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano procede a gonfie vele dopo Uomini e Donne e i due giovanissimi protagonisti del dating show di Canale 5 si sono detti innamoratissimi.

Spente le luci dei riflettori, quindi, la ex tronista e l’ex corteggiatore hanno iniziato a frequentarsi come due ragazzi normali e Giulia ha deciso di presentare Manuel alla sua famiglia. “ Gli ho presentato le persone più importanti della mia vita. La mia famiglia ha sempre fatto il tifo per lui: mia madre lo adora e lo stesso vale per mio padre – ha raccontato la Cavaglià a Uomini e Donne Magazine – . È entrato subito a far parte della mia famiglia e la cosa non mi ha stupito perché è una persona di cuore, proprio come noi ”. Giulia si è detta felicissima di come la relazione tra lei e Manuel si sia evoluta e anche lui ha confermato i pensieri positivi della fidanzata. “ Giulia ha dei genitori speciali, sono persone dolcissime che mi hanno fatto sentire subito a casa – ha spiegato Galiano, che si è detto molto preso dalla giovane torinese - . Mi piace ogni giorno di più e sono sicuro che il sentimento continuerà a crescere [...] La mia famiglia già la adora: durante il percorso in trasmissione, a ogni lite, davano sempre ragione a lei, venendomi contro. I miei genitori sono stati peggio di Tina ”.