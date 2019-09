Giulia de Lellis: "Andrea Damante sapeva che sarebbe uscito il mio libro"

È atteso per il prossimo 17 settembre il primo libro di Giulia De Lellis, dal titolo "Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)", e già da ora si profila essere un grande successo. É un libro molto chiacchierato anche se, ancora oggi, non si riesce a comprendere se si tratta di un chiara stoccata ad Andrea Damante, ex fidanzato della De Lellis, oppure se si tratta solo di un semplice romanzo d’amore. La giovane influencer ed ex gieffina, ha voluto mettere in chiaro i rumor che sono serpeggiati in rete, rivelando alcuni dettagli del romanzo in una serie di stories su instagarm. Soprattutto, le ultime dichirazioni della De Lellis, arrivano dopo il duro affondo che Damante ha rivolto proprio al libro scritto della della sua ex: "Giulia ha buttato la nostra storia così, con un romanzo che non avrà scritto neanche lei. Sono tutte rivelazioni trash, scritte solo per far soldi".

La De Lellis è di opinione diversa, invece. "Era ovvio che la persona in questione sapeva che sarebbe uscito il mio libro – esordisce l'influencer – Prima di fare il grande passo, ho messo al corrente chi di dovere. Io sono una persona molto corretta". E poi subito risponde alle critiche ricevute nelle ultime ore. "Prima di criticare il mio libro, vi chiedo di leggerlo – continua -. Non parlate a caso senza aver approfondito l’argomento. Perché senza le basi non si possono trarre le conclusioni".

Giulia De Lellis si rivolge poi ai suoi fan più attivi, affermando che il suo non è un libro autobiografico, ma è una grande storia d’amore. "Parla di amore ma anche di un dolore immenso quasi mortale che ho superato, di come sono riuscita a superare un tradimento – rivela-. Quello che voglio comunicare con il libro non è il gossip, voglio raccontare la mia storia e il piacere di dimostrare che nonostante tutto , nonostante il dolore, alla fine c’è una luce".

Nella stories non viene citato Andrea Damante apertamente, ma si intuisce che a chi sono indirizzare le dichiarazioni. Vedremo se Andrea Damante replicherà alle ultime affermaziopni della infuencer.