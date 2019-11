Giulia De Lellis: "Avrei preferito un fidanzato fedele ad un libro super venduto"

Ospite del Maurizio Costanzo Show, Giulia De Lellis è stata intervistata dal conduttore sul primo libro che è stato un vero e proprio successo, forse grazie anche al tema trattato, comune a tante persone: le corna.

“Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”, infatti, ha venduto più di 120mila copie raggiungendo un traguardo che nemmeno la influencer si aspettava. Scritto dalla ghost writer Stella Pulpo, racconta la vita sentimentale di Giulia De Lellis e la sua travagliata relazione con Andrea Damante, suo fidanzato dai tempi di Uomini e Donne e autore del tradimento che ha portato la ragazza a ricredersi sull’amore (almeno fino all’arrivo di Andrea Iannone).

“ Perché le corna stanno bene su tutto? ”, ha chiesto Costanzo alla De Lellis. “ Mi sono resa conto che un po’ tutti ci sono passati, sia uomini che donne – ha spiegato Giulia, ammettendo di non averle mai desiderate - . Ci sono passata anche io, ma non le volevo ”. “ Però le hanno fatto bene! Sta vendendo più di 100mila copie! ”, ha ironizzato il conduttore di Canale 5, riuscendo a strappare un sorriso alla influencer e a tutti i presenti in studio. “ Nella sfortuna, sono stata fortunata – ha ribattuto lei - . Però avrei preferito un fidanzato super fedele che un libro super venduto ”. “ Nel brutto, il bello è che grazie a queste corna ho fatto questo libro – ha aggiunto ancora la De Lellis -. Ma è servito principalmente a me, mi ha aiutato ”.

Maurizio Costanzo, poi, si è concentrato sul successo avuto dal libro della influencer perché “vendere più di 100mila copie in Italia, non è facile”. “ Non me lo aspettavo, è stato un vero successo – ha commentato Giulia - . È stato bello perché dalle mail e dalle lettere ricevute, ho capito che sono riuscita a prendere un target vasto: mi hanno scritto signore di 60 anni e anche ragazze ”.