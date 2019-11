Giulia De Lellis avverte i fan sui ritocchini: "Non abusate di filler!"

Dopo il successo in termini di vendita e il clamore mediatico raggiunti con la pubblicazione del suo libro sui tradimenti subiti dall'ex Andrea Damante, Giulia De Lellis è tornata al centro dell'attenzione mediatica. E a far parlare dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne sono delle sue nuove dichiarazioni rilasciate in rete. Tra le sue ultime Instagram story, l'influencer ha infatti voluto rispondere ad un follower che le aveva chiesto consigli in materia di chirurgia plastica e medicina estetica.

“Filler alle labbra? Consigli? -aveva chiesto l'utente all'influencer, su Instagram-. Dopo averlo fatto devi adottare particolari comportame nti a riguardo?”. E la risposta alla domanda in questione non si è fatta attendere da parte della De Lellis. “No, nessuna. Ma attenzione!- ha scritto Giulia-. Una cosa ci tenevo a dirvi inerente al filler su labbra e viso: non abusatene! Non è vero che si assorbe, parlate con un professionista che vi dice la realtà dei fatti, non con medici che vogliono solo guadagnare e capirete meglio. Si sposta! Va in giro per il viso e crea un volume anomalo facendovi sembrare più cicciottelle/gonfie. Sto vedendo gente rovinarsi”. "Se avete voglia di farlo (come ho fatto io) -prosegue 'ex volto del dating-show di Maria De Filippi- fatelo davvero poco. 1,2 volte l'anno, se necessario". Se in una prima Instagram story di delucidazioni la De Lellis sconsigliava categoricamente ai seguaci di ricorrere ai filler, in quanto -a suo dire- non "assorbibili", in una seconda Instagram story, poi, la stessa è tornata a scrivere ai follower, riportando le seguenti parole di chiarimento: "Attenzione, la seconda parte non è corretta. Tecnicamente non è così. Non si sposta. ...I filler che si "spostano" sono quelli non assorbibili o comunque non di acido ialuronico". Insomma, nella seconda Ig-story, la De Lellis sembra proprio aver smentito in parte quanto scritto in precedenza per l'utente che le aveva chiesto consigli.

Recentemente, la De Lellis non aveva nascosto di essere ricorsa a qualche piccolo ritocco per migliorare il suo aspetto fisico. In un'intervista concessa a Il corriere della sera, infatti, Giulia aveva confidato di essersi fatta ritoccare proprio le labbra per renderle più carnose. “Avevo le labbra sottili -aveva confessato la De Lellis, incalzata dalla nota fonte in merito al delicato tema dei ritocchini- e dato che amo il rossetto, ho deciso di ricorrere a qualche punturina. Nulla di esagerato, le rifaccio ogni 8 mesi”.

Giulia De Lellis e il nuovo traguardo raggiunto

Continua, intanto, per Giulia De Lellis l'inarrestabile successo del suo primo libro, scritto in collaborazione con l'autrice Stella Pulpo. Solo qualche giorno fa, l'influencer si era detta al settimo cielo per aver raggiunto un nuovo e importante traguardo in termini di vendite. Il suo libro sui tradimenti di Damante, dal titolo Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), ha infatti raggiunto le 100.000 copie vendute. E la De Lellis non era riuscita a contenere la sua gioia, condividendo la notizia con i fan, su Instagram: "Questo libro lo ha scritto una ragazzina di 23 anni con l'aiuto di una grande professionista, che io ringrazierò sempre. Ancora devo metabolizzare questa cosa, ma sono felicissima".

