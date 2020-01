Giulia De Lellis ci prova con l'ingese e il web si scatena: "Vuoi emulare la Ferragni?"

Il pubblico social di Giulia De Lellis continua a crescere di giorno in giorno, ma molti attenti seguaci (e odiatori) hanno notato come la influencer abbia deciso di modificare la lingua usata per gli ultimi post pubblicati su Instagram.

Dall’italiano, infatti, la De Lellis è passata ad utilizzare solo termini inglesi: che abbia deciso di espandere il suo impero social oltre i confini del Bel Paese? Beh, che Giulia avesse ormai un successo consolidato in Italia è cosa nota, quindi non stupirebbe se il suo pubblico iniziasse ad essere non più solo italiano, ma anche europeo. Da qui, dunque, la necessità di utilizzare delle caption in lingua inglese che possano essere comprese da un bacino più ampio di follower.

Il cambio di lingua di Giulia De Lellis, tuttavia, non è passato inosservato e, dopo una serie di post pubblicati negli ultimi giorni, ecco che arrivano i primi commenti sarcastici da parte degli utenti della rete che iniziano a chiedersi il motivo di tale scelta. L’ultimo scatto pubblicato dalla fidanzata di Andrea Iannone riprende semplicemente le scarpe e la borsa abbinate ad un look molto particolare. Il tutto è accompagnato da una frase in inglese - "Non sforzarti così tanto per realizzarlo. Lascia che succeda" – che ha scatenato l’ironia di molti hater, gran parte dei quali è fermamente convinto che Giulia abbia virato verso la lingua inglese per emulare Chiara Ferragni.

“Per quale motivo scrive in inglese se è italianissima? Forse è più figo o emula la Ferragni? Boh”, ha scritto uno dei tanti utenti del web, “Forse conosce poco anche l'italiano”, ha aggiunto un altro, “Quando scrivi in inglese mi commuovi ogni volta”, hanno continuato ad ironizzare. Non sono mancati, inoltre, coloro che hanno fortemente criticato il look mostrato sui social dalla De Lellis e, se alcuni si sono concentrati sui suoi tentativi in inglese, altri si sono chiesti se non avesse “scarpe migliori da indossare”.

Ma si sa, questa è la dura vita da influencer: il popolo del web ti consacra e il popolo del web è in grado di asfaltarti, analizzando ogni minino dettagli, captando ogni singolo comportamento e individuando anche i più piccoli cambiamenti che potrebbero sfuggire agli occhi di chi usa i social come mero diversivo.