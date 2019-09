Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a un evento

Senza rancore. Nonostante il libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, il rapporto tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non ha subito nessuna incrinatura. Anzi. La coppia di ex è stata avvistata insieme a un evento per il 20esimo anniversario di Vogue Japan.

Come ritrae la foto pubblicata in esclusiva dal profilo Instagram GossipTvofficial e poi ripresa dal sito Gossip e Tv, i due si sono concessi una chiacchierata durante la serata. Mentre Andrea Damante è ben riconoscibile, il volto di Giulia De Lellis non è visibile. Ma l’abitino con le stelline indossato dall’influencer per l’evento, e che lei aveva mostrato nelle sue storie Instagram, è inconfondibile e non desta dubbi.

I fan, vedendo lo scatto, sono impazziti e non si sono risparmiati i commenti. “ Iannone, le corna stanno bene su tutto, ma tu le porti benissimo ”, ironizza un utente. “ Durante la fashion week è normale incontrarsi, non ci vedo nulla di strano ”, fa notare un altro follower. Effettivamente, a parte la chiacchierata, la coppia non ha accennato a nessun gesto che potesse far pensare a un ritorno di fiamma. D’altronde l’influecer è da diversi mesi impegnata con il pilota Andrea Iannone e tutto sembra andare a gonfie vele tra loro.

L’incontro di ieri, probabilmente casuale, non ha comunque messo in imbarazzo i due ex fidanzati. Nonostante il libro della De Lellis non sia una “buona pubblicità” per Andrea Damante, visto che l’ex ha spifferato tutti i suoi tradimenti, i due non hanno mai tagliato totalmente i ponti. L’ex tronista era fin da principio a conoscenza del progetto di Giulia, come lei stessa ha dichiarato in una recente intervista. Anche se all’inizio la notizia non lo avrà molto entusiasmato, ora sembra aver affrontato sportivamente la situazione. Senza rancore, appunto.