Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Beccati nello stesso hotel

A distanza di poche ore dall’ufficializzazione della rottura con Irama, Giulia De Lellis pare essere tornata tra le braccia del suo ex fidanzato, Andrea Damante.

La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, è stata legata per diverso tempo. Poi, qualcosa è cambiato: Damante ha commesso uno sbaglio di cui nessuno dei due ha mai parlato apertamente e la favola iniziata nel programma televisivo di Maria De Filippi si è bruscamente interrotta. Dopo aver tentato una riappacificazione la scorsa estate, le strade della De Lellis e del dj veronese non si sono più incontrate...almeno fino a qualche giorno fa.

Come svelato dal settimanale Chi, Giulia De Lellis pare essere stata raggiunta in gran segreto da Andrea Damante durante la Fashion Week milanese. Nelle immagini pubblicate dal rotocalco di cronaca rosa, infatti, si vede l’ex tronista arrivare nello stesso hotel della ex fidanzata e andare via, tentando di non essere riconosciuto, alle prime ore dell’alba. Una conferma, dunque, che non fosse lì per puro caso.

Così, sembra proprio che il flirt tra la De Lellis e Damante sia di nuovo in corso: c’è chi parla di frequentazione segreta in attesa di una comunicazione ufficiale e chi pensa che l’amore tra i due non sia mai finito. Intanto, né la influencer né il dj veronese hanno per il momento confermato il ritorno di fiamma.