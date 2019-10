Giulia De Lellis e Andrea Iannone, amore al settimo cielo in Australia

Se qualcuno all’inizio poteva pensare che l’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone potesse durare un battito di ciglia, dovrà ricredersi. Da mesi i due fanno coppia fissa e lei ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per seguirlo fino in Australia.

Iannone sarà impegnato nei prossimi giorni a Melbourne per una gara e, accanto a lui, c’è sempre la De Lellis. La coppia, che ha deciso di uscire allo scoperto dopo numerose paparazzate, non si nasconde più. Anzi. Si mostra felice e innamorata attraverso i social e i profili di Andrea e Giulia sono pieni di dichiarazioni d’amore e riferimenti al compagno. L’ultimo, è proprio il post che la influencer ha dedicato a lei e al fidanzato condividendo con i fan uno dei tanti momenti di felicità che stanno vivendo insieme.