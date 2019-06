Giulia De Lellis e Andrea Iannone a cena insieme: amore confermato?

Anche se nessuno dei due diretti interessati ha ancora confermato la frequentazione, pare che Giulia De Lellis e Andrea Iannone siano sempre più vicini. A dare notizia di quello che potrebbe diventare il flirt più discusso dell'estate, ci ha pensato Gabriele Parpiglia, il quale attraverso il suo profilo Instagram ha mostrato la foto dell'Influencer e del pilota. I due si trovano a cena insieme in un noto ristorante del capoluogo lombardo ed in loro compagnia c'è anche il fratello di Giulia: cosa sta nascendo tra i due?

Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Spy, sarebbe stato l'ex di Belen Rodriguez ad avvicinarsi a Giulia, poi sono comparse sui social le prime foto dei due che hanno trascorso del tempo insieme a Lugano. Ma non è finita qui: la De Lellis è stata intercetata nel paddock del pilota, sempre con suo fratello a seguito. Adesso, novità sui due potrebbero giungere con la prossima edizione del settimanale Chi. Parpiglia pare non avere dubbi in merito: è nata una nuova coppia.

Giulia, dopo le voci di un riavvicinamento ad Andrea Damante, non andato a buon fine, pare aver aperto le porte del suo cuore al pilota, che dopo la storia con la showgirl argentina, ha avuto alcuni flirt, ma nulla di serio. Adesso, Giulia ed Andrea non si fanno problemi a farsi vedere insieme: segno che abbiano intenzione di ufficializzare presto la loro relazione? Di certo la situazione che si è venuta a creare promette degli sviluppi interessanti.

