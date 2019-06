Andrea Iannone e Giulia De Lellis hanno un flirt?

Si sta formando una nuova coppia all'alba dell'estate 2019? Sembra proprio di sì stando alle indiscrezioni che circolano in questi giorni. Come riportato dal settimanale Spy, pare che Andrea Iannone stia frequentando Giulia De Lellis. I dettagli di questa presunta liason non sono ancora molto chiari però sembrerebbe che il campione di motociclismo abbia chiesto (e ottenuto) il numero della sexy influencer.

Giulia De Lellis ha definitivamente detto addio ad Andrea Damante, dopo aver riprovato a costruire qualcosa dopo la fine della relazione con il cantante Irama. Probabilmente la “minestra riscaldata” è stata indigesta per i due giovanissimi, che sebbene siano stati beccati insieme più di una volta nei mesi precedenti non hanno mai voluto confermare la frequentazione. Ora sembra che tra i due l'allontanamento sia definitivo, quindi entrambi possono vivere nuove storie in vista dell'estate.

Andrea Iannone ha, invece, chiuso ormai da diverso tempo la sua lunga storia d'amore con Belen Rodriguez, che ha ritrovato l'intesa con l'ex marito Stefano De Martino. Il pilota è stato legato alla showgirl argentina diversi anni prima dell'addio e continua a frequentare suo fratello Jeremias, oltre ad avere ancora ottimi rapporti proprio con Belen. I due hanno trascorso momenti molto belli e intensti insieme e pare che la separazione sia avvenuta consensualmente, senza rancori, preservando la stima reciproca.

Iannone è attualmente impegnato nel campionato mondiale di motociclismo, quindi difficilmente i due verranno paparazzati insieme in qualche spiaggia mondana. Tuttavia, non è da escludere che se le voci dell'interessamento del pilota nei confronti dell'influencer fossero vere, lei non venga intercettata nel paddock della scuderia di Iannone. Solo il tempo potrà dirci se tra i due sta nascendo o nascerà una bella amicizia o se ci sarà dell'altro all'orizzonte.