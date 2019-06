Giulia De Lellis e Andrea Iannone beccati a cena insieme

Procede a gonfie vele la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone che, ormai, non si nascondono quasi più dagli occhi indiscreti dei paparazzi che continuano a seguire assiduamente ogni loro movimento.

Dopo essere stati beccati insieme a Barcellona, dove il motociclista era impegnato con una gara, i due sono stati fotografati a Milano durante una cena a due. La foto, postata dal giornalista Gabriele Parpiglia nelle sue Instagram story, mostra la De Lellis e Iannone che parlano in modo molto confidenziale: lei gli poggia un braccio sulla spalla e lui la ascolta amabilmente davanti ad un bicchiere di vino. Ormai, quindi, sembra proprio che la frequentazione tra l’influencer e il motociclista si sia trasformata in una vera e propria relazione destinata ad infiammare l’estate 2019.

Recentemente, inoltre, lei ha parlato proprio della fine della sua storia d'amore con Andrea Damante: fidanzati per ben tre anni, sarebbero anche convolati a nozze se lui – stando a quanto fatto intendere dalla De Lellis – non avrebbe ceduto alla qualche scappatella. Archiviata, quindi, la storia con l’ex tronista e dj, Giulia ha provato a voltare pagina con Irama, ma anche questa volta tutto non è andato come nei piani. Poi, ancora un riavvicinamento a Damante e, infine, lo scoop sulla frequentazione con Andrea Iannone, poi confermato da una serie di foto in cui la nuova coppia si è mostrata serena e affiatata. Sarà la volta buona per Giulia De Lellis che, come rivelato più volte, crede ancora - e spera - nella favola d’amore, e per Andrea Iannone che, dopo Belén Rodriguez, ha faticato a trovare una nuova compagna di vita?