Giulia De Lellis e Andrea Iannone: spunta l'anello. Ma è lo stesso che aveva Belen

Indiscutibilmente la coppia più chiacchierata del momento è quella composta da Giulia De Lellis e Andrea Iannone, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. La notizia della loro relazione ha acceso la curiosità dei fan. Nelle ultime ore gli utenti hanno notato al dito dell’influencer un anello di rubino e diamanti. È un probabile regalo del pilota? Ma quello che più colpisce è che anche la showgirl argentina ne ha uno uguale.

Nel mese di marzo 2017, Andrea Iannone donò a Belen lo stesso anello di fidanzamento. Lei lo sfoggiava orgogliosa in diversi post su Instagram. Tutto faceva pensare che i due sarebbero presto convolati a nozze e invece, dopo un lungo tira e molla, Belen ha lasciato Andrea Iannone ed è tornata dal marito, Stefano De Martino.

Casualmente proprio ieri un gingillo simile è apparso al dito di Giulia De Lellis ed i follower su Instagram hanno ipotizzato che si potesse trattare di un anello di fidanzamento. Sicuramente se così fosse stato, non sarebbe stato un gesto di buon gusto da parte di Andrea Iannone. Ma il pilota non ha nessuna intenzione di affrettare i tempi.

Facendo una ricerca più approfondita, l’influencer aveva già mostrato quel gioiello in alcune stories risalenti all’anno scorso. Anche all’epoca i fan mostrarono interesse per l’anello made in Italy, ma la memoria corta non ha permesso a nessuno di collegare i due eventi. Così le malelingue hanno iniziato a gridare allo scandalo.

Andrea Iannone non ha fatto lo stesso regalo a entrambe, né probabilmente ha ancora intenzione di fare un dono così importante alla sua nuova fiamma. La storia è ancora agli esordi e addirittura su Instagram Giulia De Lellis scherza ancora sul fatto di essere o meno “la fidanzata di Andrea Iannone”.

Tempo al tempo, se tutto dovesse procedere per il meglio, anche l’influencer avrà l’anello tanto desiderato e di certo Andrea Iannone non si farà cogliere impreparato, scegliendo quello giusto, come fu per la sua ex.