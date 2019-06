Giulia De Lellis e Gemma Galgani condurranno un nuovo programma su La5

È innegabile che Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Gemma Galgani, dama del Trono Over, siano due dei volti più amati della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Due personaggi amati e in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico e sulle quali puntare. La strana coppia sarà, infatti, co-conduttrice di un nuovo programma in prima serata su La5, che dovrebbe prendere il via tra qualche mese.

"Giortì", questo il nome della trasmissione, porterà sul piccolo schermo i sentimenti e le storie di gente comune pronta a vivere e celebrare un evento o una festa indimenticabile della loro vita, perchè, come recita lo slogan della nuova trasmissione "Dietro ogni festa c'è sempre una storia da raccontare". I casting per partecipare alla trasmissione sono ufficialmente aperti e su WittyTv è possibile scoprire qualcosa di più sul programma che sarà prodotto da "Fascino", casa di produzione della De Filippi.

Il nuovo format si annuncia dunque interessante. Giulia De Lellis e Gemma Galgani hanno già avuto modo di incontrarsi in occasione delle scelte in villa che "Uomini e Donne" realizzò lo scorso anno. L'idea di puntare su un format simile deve essere infatti nata in quell'occasione, visti gli ascolti record in prima serata su Canale5, dove sia Giulia che Gemma erano presenti sia in veste di consulenti che di ospiti. In attesa delle registrazioni del nuovo programma, Giulia De Lellis si sta dedicando alla recitazione, protagonista insieme a Luca Turco e Ludovica Bizzaglia (volti della soap "Un Posto al Sole") di una nuova fiction per il web targata WittyTv e che si sta girando in questi giorni negli Studi Titanus di Roma.

