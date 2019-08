Giulia De Lellis organizza una festa hollywoodiana per la nipote. E il web insorge: "Vergognatevi"

L'ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e donne è di nuovo al centro del gossip. Questa volta a far parlare di Giulia De Lellis è un post pubblicato proprio dall'ex volto del dating-show di Maria De Filippi, che la immortala mentre è insieme alla sorella Veronica e alla nipote Matilde.

La nipotina della web influencer Giulia ha compiuto 2 anni, motivo per il quale la zia divenuta esperta di tendenze si è a quanto pare mobilitata ad organizzare un vero e proprio evento per celebrare la figlia di sua sorella. "Il mondo di Matilde. Per sempre così felice, piccola mia! - ha scritto Giulia De Lellis, a corredo della foto postata per la nipotina -. Grazie a chi ha reso speciale tutto questo, siete stati incredibili!".

Giulia De Lellis riceve critiche dal web

La piccola festeggiata, in occasione del suo mega-party di compleanno, ha indossato un abito rosso tempestato di paillettes e ha ricevuto in dono una torta di due piani, proprio come il numero degli anni che ha compiuto. A suon della canzone Matilda di Harry Belafonte, la zia De Lellis ha documentato il party della piccola immersa tra i personaggi del suo film preferito, Dory. Una festa hollywoodiana, quella meticolosamente curata in ogni dettaglio, per Matilde, che però ha diviso l'opinione del popolo del web.

"Come buttare i soldi - ha infatti commentato un utente sotto il post festoso condiviso da Giulia De Lellis con i follower - la felicità è altro ragazzi, a un bambino bastano amichetti, un pagliaccio, dei palloncini e la torta con le candeline". E un altro utente ha scritto: "Ci sono bambini che non possono nemmeno spegnere le candeline, vergognatevi".

