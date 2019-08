Piccolo incidente di percorso per Giulia De Lellis: "Mi è uscito il capezzolo"

Nell’ultimo periodo, l’influencer Giulia De Lellis è tra i personaggi più discussi del web. Un po' per via del suo nuovo libro, ma anche a causa dei numerosi pettegolezzi che la vedono come protagonista, è sempre sotto i riflettori. Tuttavia, ciò che è accaduto ieri pomeriggio ha superato davvero ogni limite.

Infatti, durante una consueta seduta di make-up tutorial su Instagram, l’ex di Andrea Damante si è resa protagonista di una scena alquanto piccante. Ad un certo punto, però, all’influencer è uscito fuori un capezzolo. I fan più attenti e accaniti si sono immediatamente resi conto della cosa ed hanno incominciato ad intasare di messaggi in direct la diretta interessata.

Resasi conto di quanto accaduto, allora, la De Lellis ha immediatamente rimosso i contenuti piccanti dal suo profilo. Successivamente, ha pubblicato delle IG stories nelle quali, con tono decisamente sarcastico e tranquillo, ha detto che ai fan non sfugge proprio nulla, per questo motivo, onde evitare polemiche, ha deciso di rimuovere tutte le foto e i video reputati bollenti. “Che ridere ragazzi a voi non sfugge niente, invece a me purtroppo era sfuggito un capezzolo, quindi ho dovuto cancellare tutto” , ha commentato divertita la De Lellis.

Ad ogni modo, non è la prima volta che Giulia De Lellis si lascia sfuggire dettagli intimi in diretta sui social ma, a quanto pare, ci ricasca più spesso del solito.

