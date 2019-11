Giulia De Lellis: "Non leggo i commenti ai post, l’ho fatto una volta"

Influencer da più di 4 milioni di follower, Giulia De Lellis non ha un rapporto turbolento con i suoi hater perché, come confessato da lei stessa, non legge mai i commenti sotto i suoi post.

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la De Lellis è diventata una vera e propria icona per un esercito di ragazze e ragazzine che la seguono sin dai tempi del trono classico di Canale 5. La sua storia con Andrea Damante ha fatto sognare milioni di fan e, alla fine, la rottura tra i due è stata trasformata dalla stessa Giulia in un successo. I tradimenti dell’ex tronista, raccontati nel libro “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”, sono diventati di dominio pubblico e la storia della influencer, che ha sofferto per amore come milioni di altre coetanee (e non), ha venduto più di 100mila copie.

Il successo di Giulia De Lellis, però, sembra essere proprio la normalità con la quale lei si racconta sui social. “ Ma che ne so, il mio successo è stata una sorpresa anche per me – ha detto nell’ambito della Vanity Fair Stories 2019 di cui è stata ospite - . Posso dire che faccio quello che faccio perché mi piace, non perché mi pagano ”. Ancora incapace di decrifrare quale sia stato il vero segreto del suo successo, la De Lellis sa di essere una che divide in due. “ Con me è molto semplice, o mi amano o mi odiano ”, ha spiegato, concentrandosi poi sul rapporto con i follower e, in particolar modo, con gli hater.

Se molte sue colleghe, infatti, cedono alla tentazione di replicare ad alcuni commenti pieni di odio e violenza, Giulia è sempre riuscita ad ignorarli proprio perché non legge più ciò che gli utenti della rete scrivono sotto ogni suoi post. “ Non leggo i commenti sotto i post – ha detto - . Né buoni, né cattivi. Una volta solo l’ho fatto ma lessi delle cose talmente cattive che ho deciso di non farlo più. Ma soprattutto non mi toccano più. Non si può piacere a tutti. Ma non è una tragedia ”.