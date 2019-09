Mara Venier: "Giulia De Lellis? Non so chi sia"

In una nuova puntata di Domenica In, il talk show domenicale trasmesso su Rai 1, Mara Venier ha intervistato uno dei volti femminili più discussi di Canale 5, parliamo di Giulia De Lellis. Quest'ultima, originaria di Pomezia, dopo aver definitivamente archiviato la sua love story cominciata con Andrea Damante nel dating-show di Maria De Filippi, è diventata sempre più popolare sui social network, tanto da farne una piattaforma di business.

L'ospitata della De Lellis a Domenica in è avvenuta in occasione del lancio promozionale del primo libro della mora influencer, scritto a quattro mani con Stella Pulpo, dal titolo Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza). Ma in un'intervista concessa a La Repubblica, sono giunte alcune dichiarazioni rilasciate dalla stessa Mara Venier sul conto dell'ospite recentemente intervistata a Domenica In.

Incalzata dalle domande, Mara Venier è stata chiamata a descrivere Giulia De Lellis, pensando di doverne parlare ad un bambino iscritto alle elementari e radical chic. "Chi è Giulia De Lellis?", domanda quindi il giornalista La Repubblica alla Venier. "Sa che non lo so? - replica la conduttrice -. Ovvero non lo sapevo, però ha scritto questo libro sulle corna, vendutissimo. Piace ai giovani, ha fatto il Grande Fratello, ha un sacco di follower. E allora dico: 'Va bene, chiamiamo Giulia De Lellis'".

Nonostante l'abbia intervistata di recente, la Venier non nasconde che faccia fatica a definire il personaggio di Giulia De Lellis e di sentirsi, cioé, in difficoltà all'idea di dover raccontare chi sia l'influencer di Uomini e donne. "Boh - confida infine la Zia d'Italia -. Sa che mica l'ho capito? Fa l'influencer, sta con Iannone, il motociclista, che prima stava con Belen... boh".