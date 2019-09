Giulia De Lellis a Domenica In. Il web contro la Venier: "Dai voce ad una nullità"

Protagonista di Rai e Mediaset è, nelle ultime settimane, Giulia De Lellis, che è stata invitata anche da Mara Venier a Domenica In per parlare del suo primo libro in uscita, "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza".

Una biografia in cui la influencer racconta i suoi precedenti sentimentali e, in particolar modo, parla del tradimento subito da parte di Andrea Damante. La coppia, nata a Uomini e Donne, è stata una delle più seguite di sempre: il fidanzamento, poi la separazione, il ricongiungimento e l’addio definitivo ha portato l’ex tronista e la De Lellis a diventare sempre più protagonisti del gossip e dei salotti televisivi dove, negli ultimi tempi, Giulia è molto partecipe. Ma l’invito a Domenica In da parte della Venier non è stato ben accolto dai fan della conduttrice che, attraverso il suo profilo Instagram, le hanno fatto sapere di non aver gradito affatto la partecipazione della influencer al suo programma della domenica.