Giulia De Lellis osa. E il topless è servito

Giulia De Lellis ha deciso di mostrarsi sui social come non aveva mai fatto e ha condiviso una foto in topless, con solo la bleratura necessaria a evitare la censura da parte del social network.

La storia d'amore con Andrea Iannone procede a gonfie vele per l'influencer, che in queste settimane è volata in oriente con il suo amato perseguirlo sulle piste ma anche per staccare dalla quotidianità. Lo aveva comunicato ai suoi milioni di seguaci, giustificando il motivo con la necessità di prendersi un periodo off. Una parentesi sabbatica per Giulia De Lellis, che infatti sta condividendo quasi esclusivamente immagini di splendide escursioni o di panorami mozzafiato che quell'angolo di pianeta regala. Tutto è poi visto con gli occhi dell'amore per l'influencer, quindi ancora più magico ed esclusivo.

Lo scatto condiviso poco fa dalla ragazza è stato realizzato da un noto fotografo di moda che ha scelto Giulia De Lellis come musa per fotografie artistiche audaci ma non volgari. La ragazza è completamente nuda nell'immagine e i capelli bagnati scivolano sul suo corpo mentre un braccio cela un seno. L'altro è completamente libero ed evidente, lievemente censurato per evitare penalizzazioni da parte di Instagram, che ha una politica piuttosto restrittiva per quanto riguarda i nudi.