Giulia De Lellis e le cicatrici lasciate da Damante: "Ho paura del genere umano"

Il primo libro di Giulia De Lellis, scritto a quattro mani con l'autrice Stella Pulpo, continua ad avere successo. Recentemente l'ex corteggiatrice di Uomini e donne e neo autrice, De Lellis, è finita al centro del gossip per aver annunciato su Instagram che la sua prima opera scritta è fortemente richiesta all'estero. Motivo per cui il libro Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza) molto presto potrebbe essere tradotto in diverse lingue ed esportato all'estero. L'ex volto di Uomini e donne non disdegnerebbe quindi l'idea di diventare un'autrice di fama internazionale e, tra le sue ultime Instagram stories, Giulia è tornata a parlare del motivo che l'ha sospinta a scrivere il suo tanto discusso libro, divenuto primo nella classifica di vendite Amazon. Incalzata dalle nuove domande dei fan, ricevute su Instagram, la giovane webstar non si è risparmiata, ricordando ciò che ha vissuto per via dei tradimenti subiti dal suo storico ex fidanzato, Andrea Damante.

Giulia De Lellis torna a raccontarsi ai fan

Poche ore fa, l'ex gieffina, Giulia De Lellis, non ha nascosto ai suoi follower di avere delle "cicatrici" nell'anima, dopo aver ufficialmente archiviato la sua love-story con il dj Andrea Damante. "Quest'esperienza ti ha lasciato qualche paura? -le chiede tra le sue ultime Instagram stories un follower-. Te lo chiedo perché ho vissuto una storia simile". "Si, ho paura del genere umano... dicono sia normale", queste sono alcune delle ultime parole spese in rete dall'ex corteggiatrice capitolina del dating-show di Maria De Filippi. Qualcuno, poi, le chiede se sia pentita di aver riportato per iscritto la sua storia in un libro e Giulietta fa sapere: "A volte mi è capitato di maledirlo, ma lo farei ancora, quindi no. Non mi pento". "Piangevo mentre lo scrivevo- confida ad un altro follower l'autrice e influencer 23enne, che al momento si trova in Giappone per un weekend da sogno insieme al suo nuovo fidanzato, Andrea Iannone-. Non lo so neanch'io di preciso come, ma ci sono riuscita".

Segui già la nuova pagina di gossip de Il giornale?