Giulia De Lellis su Instagram: "Sto soffrendo"

Appena un mese fa Giulia De Lellis aveva spiazzato tutti i suoi fan annunciando una pausa dai social e dal lavoro. Insomma, dopo il successo del suo libro, l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne e oggi influencer da 4 milioni di follower ha voluto staccare la spina per un po'.

Tuttavia, a dirla tutta, Giulia non ha mai staccato del tutto e non ha perso occasione di poter restare in contatto con i suoi followers. Seppur non come è solita fare, l’influencer romana condiviso, in diverse occasioni, attimi della sua vita quotidiana.

Ritornata in Italia, la De Lellis ci è ricascata ed ha ripreso le care e vecchie abitudini nel ritmo frenetico delle sue giornate. Infatti, stando a quanto dichiarato in alcune recenti storie di Instagram, sembra essere più impegnata che mai. Questa mattina, come ha raccontato lei stessa sui social, Giulia si trovava a Milano per iniziare a riprendere le redini di tutti i suoi impegni lavorativi che, durante queste cinque settimane di pausa, si sono accumulati sempre più. Tuttavia, è proprio durante questa chiacchierata social con i suoi fan che Giulia ha fatto un’amara e triste confessione.

Così, alcune ore fa, tramite una serie di stories, Giulia ha elencato una lista di informazioni utili e allo stesso tempo curiose circa i suoi prossimi incontri di lavoro. Poi, dilungandosi tra una cosa e l’altra, ha raccontato di come poche settimane fa si sia sottoposta a delle analisi cliniche grazie alle quali le è stato diagnosticato un problema alla pelle. “Volevo dirvi che in questo periodo la mia pelle ha toccato veramente il fondo: non è mai stata così provata, così brutta, così impura, imperfetta da… mostruosa, veramente mostruosa, e quindi inizierò una cura. Una cura che ovviamente mi ha dato il medico” , ha rivelato Giulia. Benché non si tratti di niente di grave, senza tergiversare neanche un secondo, Giulia De Lellis ha iniziato una cura specifica. È proprio a tal proposito che, poche ore fa, ha confessato il le problematiche che sta vivendo. Da quanto traspare dalle sue parole, sembrerebbe che la cura a cui si sta sottoponendo sia davvero aggressiva. Ai follower, infatti, non passa inosservato che su di un lato delle sue labbra si sia formato un taglio che, ogni volta che apre la bocca per mangiare o parlare, le fa davvero male. “Sto soffrendo in modo inspiegabile” , ha confessato Giulia De Lellis per rendere il pubblico partecipe del dolore provocato da questa cura.

Il suo fedele pubblico, dal canto suo, non ha fatto altro che incoraggiarla ad andare avanti ricordandole che presto sarà tutto finito: “Forza Giulia, manca meno di un mese!” .

