Giulia De Lellis supportava la coppia Andrea Iannone e Belen Rodriguez

Sui principali giornali di gossip e siti d'informazione, è stata riportata l'indiscrezione che vedrebbe Giulia De Lellis e Andrea Iannone protagonisti di una nuova love-story. Il flirt tra i due giovani sarebbe confermato da un gesto del pilota di Moto GP, che ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae mentre abbraccia la De Lellis e la nipote i quest'ultima, Matilde, e una storia condivisa da Giulietta, sulla quale l'ex pupilla di Maria De Filippi ha scritto "amoe", contenente un'immagine che immortala Giulia mentre è in barca con il suo presunto neo-ragazzo.

E, intanto, sul web è trapelata un'indiscrezione che vedrebbe Giulia De Lellis una sostenitrice datata dell'ormai ex coppia formata da Belen Rodriguez e Andrea Iannone.

Il gesto di Giulia De Lellis per Andrea Iannone e Belen Rodriguez

Così come riporta il blog Bitchy F, Giulia De Lellis segue da molto tempo sui social Andrea Iannone. Sotto un vecchio post della consorte di Stefano De Martino, condiviso all'incirca un anno fa e contenente una foto che ritrae Iannone insieme alla sua ex, Belen Rodriguez, Giulia De Lellis aveva lasciato un commento o meglio un arcobaleno. Un'emoji che Giulietta aveva riportato tra i commenti, per esprimere il suo consenso alla foto in bianco e nero dell'ormai ex coppia.

Ad oggi la showgirl argentina Belen non ha commentato la presunta love story di Giulia De Lellis e Andrea Iannone, mentre l'ex fidanzato storico di Giulietta, Andrea Damante ha dichiarato di soffrire molto per la sua rottura avvenuta con la De Lellis, la ragazza che Damante ha scelto al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne.

