Uomini e donne, arriva un'altra segnalazione su Giulia D'Urso

Lo scorso 12 dicembre veniva trasmessa la nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, che ha visto Giulio Raselli protagonista di una sfuriata in studio, provocata da una segnalazione giunta su una sua pretendente. E ora -a causa di una nuova segnalazione, analoga alla prima- il trono di Giulio Raselli sarebbe ufficialmente a rischio. Nella scorsa puntata, erano stati mandati in onda gli rvm delle uscite registrate dal tronista con le sue rispettive corteggiatrici, Giulia D'Urso e Giovanna Abate. E - alla luce di quanto vissuto in esterna e, in generale, al trono- Giulio aveva ribadito in studio di non essere ancora giunto ad una scelta. Un particolare che, da tempo, sembra destabilizzare non poco le corteggiatrici del tronista. Ad alimentare i dubbi maturati da Giulio nel suo percorso, in puntata, era stata la segnalazione giuntagli su Giulia D'Urso da parte di un'amica di quest'ultima, di nome Chéri.

La segnalatrice in questione aveva dichiarato, in un collegamento da Milano con il dating-show di Maria De Filippi, di aver assistito ad un bacio tra Giulia e un calciatore (di cui Chéri non ha rivelato il nome, ndr). A detta della sedicente testimone, il bacio "incriminato" si sarebbe consumato nel bel mezzo del post-party di un compleanno tenutosi al locale in cui Giulia lavora, a Milano. E le accuse lanciate da Chéri ai danni di Giulia avevano scatenato l'ira di Giulio Raselli, al trono classico. Dopo aver prestato ascolto ad alcuni audio fornitigli dalla segnalatrice, Giulio era, infatti, insorto in puntata scagliandosi contro la sua corteggiatrice, per poi invitare la stessa Giulia - non troppo velatamente- a trovarsi un altro lavoro. "Perché continui a lavorare in discoteca? -aveva incalzato stizzito Giulia, il tronista Giulio-.Sappi che a me, a 30 anni, non piacerebbe l'idea di avere una ragazza che lavori in discoteca". "Tu vuoi trovare una scusa per mandarmi via", aveva ribattuto la D'Urso al tronista. E le indiscrezioni compromettenti, emerse su Giulia, non sono finite.

Stando a quanto riferito da una fonte insider ( "fonte nella fonte", ndr) al portale web d'informazione Very Inutil People, Giulia D'Urso avrebbe trascorso del tempo lo scorso 23 novembre- nel locale dove lavora - in compagnia di un altro calciatore. Quest'ultimo giocherebbe in una squadra attiva in Svizzera e si sarebbe presentato nel locale "incriminato" con il nome di Richard. Secondo l'insider, i due avvistati si sarebbero allontanati dal locale per all'incirca 20 minuti e sarebbero apparsi in atteggiamenti molto complici tra loro. Al momento non vi sono prove concrete di quanto riportato dall'insider a Very Inutil People. Ma, quasi sicuramente, la pretendente di Giulio Raselli sarà di nuovo chiamata a rispondere circa quanto segnalato ai suoi danni.

Giulio Raselli lontano dalla scelta a Uomini e donne

Alla luce di quanto ad oggi emerso sul conto di Giulio Raselli e le sue pretendenti, il trono dell'ex tentatore può dirsi ufficialmente a rischio. Se da una parte Giulia si vede costretta a rispondere ai continui rumor -che le attribuirebbero delle frequentazioni parallele alla sua partecipazione a Uomini e donne- dall'altra parte, l'altra corteggiatrice di Raselli, la 25enne Giovanna Abate, palesa da tempo tutta la delusione provata per Giulio, che -a detta di quest'ultima- si mostrerebbe sempre più interessato a Giulia.

