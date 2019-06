Giulia e Iannone fanno coppia fissa. Ma perché si chiamano "amoe"?

Che Giulia De Lellis e Andrea Iannone siano una coppia non c'è più alcun dubbio. Dopo le prime paparazzate e mezzi indizi, arrivano anche le foto social. Ma non semplici foto social di loro due: foto in famiglia. Ieri pomeriggio, infatti, Andrea Iannone ha pubblicato una foto con la sua Giulia e la piccola Matilde, nipote della influencer. Una foto che vale più di 1000 parole, tanto che di parole per la didascalia non ne spende nemmeno.

Ma poco dopo arriva anche il commento di Giulia De Lellis: Amoe. Con tanto di cuore... Ma è proprio quell'amoe che ha scatenato i fan. Amoe. Perché non un semplice amore? Qualcuno ha impotizzato che i due abbiano deciso di chiamarsi così per via della "r" moscia del bell'Andrea.

Probabile. Amoe o amore, certo è che i due fanno sul serio. E lo dimostra anche la foto di qualche ora fa dove i due posano romanticamente insieme. Possiamo dire che è ufficialmente nata un nuova coppia.