Giulia De Lellis e quella foto con il braccio di Andrea Iannone

La “pennichella” di Giulia De Lellis insieme ad Andrea Iannone ha fatto immediatamente il giro del web nonostante nella foto postata – poi cancellata e ripubblicata – dalla influencer si vedesse solo il braccio del motociclista.

La storia tra i due sembra procedere a gonfie vele e, ormai, incuranti degli occhi indiscreti dei paparazzi che Iannone tanto soffre, lui e la De Lellis sembrano essere quasi pronti ad uscire allo scoperto. Prima la cena tra amici durante la quale pare sia avvenuta una rissa proprio con un fotografo, poi la partenza di Giulia per Barcellona dove Andrea era impegnato con una gara e, ancora, la cena a Milano a due nella quale sono apparsi molto affiati. Infine, la foto pubblicata dalla De Lellis nelle sue Instagram story dove si mostra accoccolata su di un braccio tatuato, quello di Andrea Iannone.

Lo scatto, apparso sul profilo della influencer, è stato velocemente rimosso, salvo poi ricomparire. Forse Giulia, consapevole di aver commesso ormai l’errore, ha scelto di evitare qualunque tipo di polemica riproponendo quella foto che aveva preferito rimuovere qualche ora prima. “Nap (pisolino, ndr)", ha scritto lei a corredo di quella foto che la ritrae abbracciata a Iannone e che ha fatto in pochissimi minuti il giro del web. Dopo poche ore, poi, Giulia De Lellis è volata in Sardegna dove ha raggiunto la famiglia e le amate nipoti, mentre Andrea Iannone ha raccontato, attraverso delle Instagram story, di essere in compagnia di alcuni amici. Per il momento, dunque, sembra che la neo coppia si sia separata, ma probabilmente uno dei due prenderà il primo aereo disponibile per raggiungere l’altro e, ancora una volta, si andrà alla ricerca di foto che testimoniano la relazione appena nata tra l’influencer e il motociclista.