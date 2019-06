Giulia Salemi ai fan preoccupati: "Mi vedete dimagrita per ovvi motivi"

Dalla fine della storia d’amore con Francesco Monte, Giulia Salemi si è buttata a capofitto nel lavoro, sempre più impegnata con brand e campagne pubblicitarie. Come lei stessa ha spiegato attraverso i social nelle scorse settimane, riprendersi dalla fine di una relazione non è facile ma lei cerca di guardare avanti con fiducia. L’ex Miss Italia, che nei giorni scorsi è stata costretta a presenziare a un evento dove era presente anche il suo ex Francesco Monte, è apparsa però visibilmente dimagrita.

Un fatto che non è passato inosservato, soprattutto alle migliaia di fan che la seguono sui social network. Dopo le insistenti domande e le richieste allarmate di alcuni follower, Giulia Salemi ha voluto tranquillizzare i suoi fan pubblicando un video su Instagram dove spiega: " Ho ripreso in mano la mia routine, mi alzo presto, vado in palestra e mi state chiedendo come ho fatto a dimagrire così tanto, beh per ovvi motivi ma sto bene ".

L’addio all’ex tronista di Uomini e Donne l’ha, infatti, provata fisicamente. Nei giorni successivi alla rottura si era mostrata sui social con gli occhi gonfi e il viso segnato dal dolore, mentre recentemente la modella ha fatto sapere, sempre sui social, di avere problemi di insonnia. Facile dunque capire il motivo di qualche chilogrammo perso. I rumors che vedono Francesco Monte vicino alla sexy Diletta Leotta non stanno poi giocando in suo favore.