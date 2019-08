Giulia Salemi e Marco Cartasegna fidanzati?

Giulia Salemi e Marco Cartasegna sono entrambi in vacanza. Ma la cosa più strana è che sia l’ex di Francesco Monte che l’ex tronista di Uomini e Donne si trovano in Sardegna a Cala di Volpe. Infatti, le stories che i due hanno postato su Instagram mostrano gli stessi luoghi, cosa che ha portato molti a credere che tra Giulia e Marco possa essere scattato qualcosa. Cosa che, secondo alcuni utenti, sarebbe dimostrata anche dal fatto che la Salemi, che solitamente ama postare video e foto dei suoi spostamenti con ogni minimo dettaglio, sta postando molto poco e puntando soprattutto su selfie o video di sé stessa, come se non volesse rendere pubblico cosa sta succedendo intorno a lei.

Tuttavia, ad uno sguardo più attento, possiamo vedere che mentre lei si diverte tuffandosi dalla barca in mare aperto con tanto di pinne e maschera, lui si difende su Instagram per via di una critica sul suo stile di vita lussuoso. Ma ciò che più colpisce e che fa intendere che tra i due non ci possa essere niente è il modo in cui Marco pone fine ad un lungo monologo social: “Ho usato il cervello per 2 ore, adesso me ne rimangono altre 22 per non pensare a una minchia, penserò al mare, a scop*re e bere” .

Insomma, una frase di questo tipo sembrerebbe escludere qualsiasi tipo di coinvolgimento emotivo con la Salemi. Tuttavia, si sa, le sorprese più belle sono sempre dietro l’angolo.

