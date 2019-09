Giulia Salemi insieme a Johnny Depp, i fan: "Di male in peggio"

Anche quest’anno Giulia Salemi è tornata sul tappetto rosso della Mostra del Cinema di Venezia. Niente spacchi inguinali, addio colori vitaminici e segni dell'abbronzatura, ma via libera a un abito nero corto sul davanti e strascico, con rouches vaporose. Insomma, a distanza da tre anni dal look scandaloso di cui ancora si parla, sembra proprio che la lezione le sia servita.

Così, se in questa edizione del famosissimo festival non si parla della sua scelta d’abito, l’attenzione si sposta su un selfie che Giulia ha condiviso sul suo profilo Instagram. Bene, Giulia Salemi ha realizzato uno dei suoi sogni a Venezia perché ha incontrato uno dei suoi attori preferiti, Johnny Depp, e ha voluto condividere la sua gioia con tutti i follower pubblicando la foto dell’incontro sui social. Un incontro che ha sorpreso tutti i suoi sostenitori. Ecco cosa scrive accompagnando il post: “Ciao, mamma. Ho conosciuto Johnny Depp! No, va beh, uno dei miei attori preferiti in assoluto nel mondo. Ancora non ci credo” .

Molti fan rimangono increduli davanti allo scatto e, con un po' di sana invidia, commentano: “Sei fortunata, che meraviglia!” , “No vabbè io sarei morta, troppo figo!” , “Wow che incontro, felice per te tesoro!” , “Dovevo esserci io al tuo posto ma ti voglio bene lo stesso” , “Impossibile resistere al tuo sguardo. Hai dovuto concedergli un selfie, che generosa!” , “Lo spettacolo nello spettacolo, pazzeschi!” e “Brava Giulia, punta sempre più in alto!” . Eppure, riferendosi alle infinite vicissitudini con l’ex moglie Amber Heard, qualcuno fa notare: “Di male in peggio” .

Come sarà finita tra loro dopo questo primo incontro? Tutto si sarà esaurito qua o ci sono dettagli post-selfie che ancora non sappiamo?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?