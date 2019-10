Giulia Salemi minaccia querele contro gli haters: "Non mi date tregua da mesi"

Quando si usano i social network non si può mai stare tranquilli. Lo sa bene Giulia Salemi che, nelle ultime ore, è finita al centro di una polemica per un commento scritto sotto un post dell'amico Francesco Sole. La modella italopersiana ha accolto con gioia la relazione tra Sole e l'ex tronista Giulia Cavaglia, ironizzando sul binomi Giulia - Francesco: " Si sa che l’accoppiata Francesco e Giulia spacca! Spero che a voi vada meglio però… prima che qualcuno la prenda male sto scherzando. W l’amour sempre e comunque ". Un commento, leggero e senza malizia, che però è stato male interpretato dalle fan di Francesco Monte, il suo ex fidanzato.

In seguito alla pioggia di commenti e critiche, Giulia Salemi è tornata sull'episodio, parlando attraverso le storie di Instagram e rivolgendosi a coloro che non hanno afferrato l'ironia del commento: " Ho fatto un commento ironico sotto la foto di Francesco Sole, che è un mio amico. Stavo ovviamente scherzando, l’ho anche scritto. Era una battuta, ripigliatevi un attimo che l’humor è gratis. Se ci scherzo io, scherzateci anche voi ". Niente di personale dunque contro Monte, come molte fan dell'ex tronista di Uomini e Donne hanno pensato.