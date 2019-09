Giulia Salemi: "Non mi faccio più dire che non sono abbastanza bella"

Aveva fatto parlare molto di sé per aver partecipato all'ultima edizione di Miss Italia, dove era diventata protagonista di un acceso botta e risposta con il conduttore Alessandro Greco e, adesso, è tornata al centro del gossip, rilasciando alcune dichiarazioni forti sull'ultima fase buia della sua vita. Parliamo dell'ex gieffina Giulia Salemi, la quale ha voluto rompere il silenzio sul periodo che l'ha vista soffrire a lungo, dopo la sua rottura con Francesco Monte, ufficializzata da entrambi gli ormai ex fidanzati sui social.

Tuttavia, la modella persiana, nel corso della sua ultima intervista concessa a Spy magazine, ha fatto sapere anche di sentirsi rinata, dichiarando che non è più disposta a mettersi in discussione per nessuno, se non per se stessa. "No, non ne voglio parlare, ma le pene d’amore hanno influito- ha fatto sapere l'ex concorrente del Grande Fratello Vip sul conto della sua recente crisi personale-. A giugno è successo qualcosa che mi ha fatto soffrire, sono molto dimagrita e poi ho iniziato a curarmi e a valorizzare di più il mio corpo, a fare palestra".

Giulia Salemi consapevole di essere curvy

Dopo aver archiviato la sua turbolenta love-story vissuta con l'ex gieffino Francesco Monte, Giulia Salemi ha cominciato ad allenarsi, con la consapevolezza di essere una donna formosa, ragion per cui oggi è intenzionata a valorizzare le sue forme, senza farsi condizionare dai giudizi e pregiudizi altrui: "Non sono l’emblema della magrezza, resto una ragazza formosa che deve cercare il look giusto per nascondere i difetti e valorizzare i pregi. Sono cambiata più dentro che fuori". "Oggi sono a posto con me stessa -ha proseguito la figlia di Fariba Tehrani, raccontandosi a Spy Magazine-. Resto insicura, ma non voglio più farmi dire dagli altri che non sono abbastanza bella o non valgo abbastanza, adesso sono io il mio metro di giudizio".