Giulia Salemi: "Tale e Quale? Avrei accettato, pur sapendo che c'è Francesco Monte"

La partecipazione di Francesco Monte a Tale e Quale Show – il format televisivo delle celebri imitazioni condotto da Carlo Conti – sta facendo parecchio discutere. Infatti, c’è chi è felicissimo che il tarantino possa finalmente mettere in mostra il talento e chi invece è stufo di vedere l’ex tronista di Uomini e Donne in televisione. Sta di fatto che, volente o nolente, nella terza puntata Monte ha portato a casa un gran successo grazie alla perfetta imitazione di Ed Sheeran e del suo singolo Perfect.

Tra i fan dello show non manca Giulia Salemi, l’ex fidanzata di Monte, alla quale sarebbe piaciuto molto far parte del cast. Infatti, in una recente intervista rilasciata a Nuovo, la modella italo-persiana è tornata a parlare del suo ex fidanzato commentando, tra le tante cose, anche la sua nuova avventura a Tale e Quale Show. Giulia ha confessato: “Tale e Quale Show? Avrei accettato volentieri, pur sapendo che c'è Francesco” . Insomma, sembrerebbe che Giulia non provi più alcun rancore nei confronti del suo ex fidanzato, a tal punto che la sua presenza non sarebbe stata per lei un problema. Infine, Giulia ha riferito di essersi buttata alle spalle il dolore, grazie anche all'aiuto della sua famiglia: “Non sono mai stata così serena” .

Insomma, l'unico ostacolo che separa Giulia dal programma di Carlo Conti sta nel fatto che è negata per il canto, un talento fondamentale per poter affrontare una sfida del genere.

