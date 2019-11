Giuliano Sangiorgi a cena con la Venier: "Per tirarmi su le braghe, mi sollevò altro"

Serata a base di chiacchiere e risate quella trascorsa da Giuliano Sangiorgi in compagnia di Mara Venier. La conduttrice, solita preparare delle cene succulente per gli amici non appena termina le “fatiche” di Domenica In, ha invitato a casa il leader dei Negramaro e condiviso sui social alcuni momenti simpatici della reunion.

Le cene di “zia Mara” attirano tanti volti noti dello spettacolo e, ora che il marito Nicola Carraro è volato a Santo Domingo, la conduttrice Rai cerca di colmare il vuoto con la presenza degli amici più cari. Così, le cene della Venier a fine Domenica In sono quasi un momento cult per lei e per i suoi ospiti, che non mancano di condividere alcuni momenti divertenti a casa del volto Rai. Dopo la cena con l’ex compagno, oggi caro amico, Jerry Calà, e quella con Alessia Marcuzzi, Mara Venier ha ospitato a casa sua Sangiorgi.

Tra ottime pietanze, chiacchiere e buon vino, la conduttrice e il cantante hanno sorriso ricordando un divertente episodio accaduto nel 2005. Ma il divertimento si è raddoppiato quando i due hanno condiviso l’aneddoto con i follower su Instagram che, davanti alle risate di Sangiorgi e la Venier, non sono riusciti a trattenere il sorriso. “ Questa è una storia. La storia più figa di tutti i tempi – ha esordito il leader dei Negramaro sui social, mostrandosi abbracciato alla Venier che già rideva al pensiero di quello che l’amico stava per condividere con tutti gli utenti della rete - . Racconteremo quello che mi hai fatto nel 2005 ”.