Uomini e Donne, Giulia D'Urso volta le spalle a Giulio?

Si era preannunciata una nuova puntata all'insegna di colpi di scena, quella del trono classico di Uomini e donne, e nella giornata di oggi il tronista Giulio Raselli è, infatti, apparso visibilmente in difficoltà e il suo trono ora è ufficialmente a rischio. Questo perché, nel nuovo appuntamento tv del dating-show di Maria De Filippi, si sono assentate in studio entrambe le corteggiatrici di Raselli, Giovanna Abate (25 anni, ndr) e Giulia D'Urso (24 anni, ndr). Quest'ultima ha tracciato un bilancio sulla sua esperienza televisiva in un'intervista concessa a Uomini e donne magazine. Nell'intervento in questione, la stessa si è palesata delusa dal tronista in carica Giulio e ha, poi, speso parole positive sul conto di un altro tronista.

Non può dirsi certo, quindi, che Giulio riesca a giungere alla sua scelta. Così come è emerso dalla puntata trasmessa oggi, in data 29 novembre, il tronista ha contattato entrambe le sue pretendenti assenti in studio, attraverso due videochiamate, ma le ragazze hanno da subito palesato che non si sarebbero presentate per il 29enne, a Uomini e donne. E non è tutto. Perché lo stesso Giulio ha poi compiuto un altro gesto importante, per la corteggiatrice Giovanna, decidendo di raggiungerla in macchina. L'altra corteggiatrice, Giulia, sembra intanto certa che la scelta di Giulio ricadrà su Giovanna e crede che quest'ultima - proprio in occasione della scelta- si tirerebbe indietro riservando un "no" a Raselli. O almeno questo è quanto la stessa D'Urso ha espresso nel corso della sua intervista rilasciata a Uomini e donne magazine.

“A tratti la vedo furba- ha dichiarato l'intervistata, Giulia, sul conto della sua rivale al trono classico, Giovanna Abate-. Non la vedo totalmente spontanea: ogni tanto ho l’impressione che sia finta. Non sono sicura che possa dirgli di sì (Giulia allude alla possibile scelta di Giulio, ndr), anzi credo che davanti alla scelta sarebbe capace di tirarsi indietro”. La D'Urso, allo stato attuale, non nasconde inoltre di sentirsi disorientata e delusa, alla luce dell'interesse che -a detta sua- Giulio proverebbe per Giovanna e non nei suoi riguardi.

Nella sua ultima intervista, Giulia D'Urso ha, poi, rilasciato delle dichiarazioni spiazzanti sul conto del neo-tronista a Uomini e donne, Carlo Pietropoli. “È un bellissimo ragazzo -ha a sorpresa dichiarato la D'Urso sul tronista in carica Carlo, incalzata dalle domande del magazine dedicato ai protagonisti di Uomini e donne-. Mi piace perché lo vedo a modo, educato, intelligente negli interventi che fa, però si è ancora conosciuto poco di lui, quindi non saprei aggiungere di più”. Alla luce delle dichiarazioni spese sul conto del tronista Carlo Pietropoli, Giulia potrebbe, quindi, decidersi a ritirarsi dal trono di Giulio Raselli, per provare a corteggiare proprio il nuovo tronista al dating-show di Maria De Filippi.

